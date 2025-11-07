FC Inter 1908
Corsport sicuro: “Inter non alzerà barricate se a gennaio arriverà offerta giusta per cedere…”

Non sarebbe una sorpresa se tornasse a circolare l’ipotesi di un addio già a gennaio. Davanti ad una proposta adeguata, l’Inter non alzerebbe alcuna barricata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Quello legato a Davide Frattesi è uno dei casi sul quale in queste ore si sta maggiormente dibattendo intorno all'Inter: il centrocampista non è riuscito ad imporsi con continuità sotto la guida Inzaghi e nemmeno per ora con Chivu. E il futuro, come spiega il Corriere dello Sport, è un'incognita: "Fosse rimasto Inzaghi, l’addio sarebbe stato automatico. Il cambio in panchina, invece, l’ha convinto a restare.

Anche perché Chivu immaginava di potergli ritagliare un ruolo diverso, ovvero una posizione più avanzate nel progetto 3-4-2-1 che poi è stato accantonato non avendo gli uomini giusti in mezzo al campo. Tuttavia, in un’Inter che punta maggiormente alla verticalità, la predisposizione agli inserimenti del centrocampista romano, sulla carta, dovrebbe essere utile e funzionale. Ma ancora non è stato così. Potrebbe essere solo una questione di tempo.

Ma questa per Frattesi è anche la terza stagione in nerazzurro. E il suo ruolo è sostanzialmente rimasto lo stesso. Mentre la sua ambizione è cresciuta. Alla fine del mercato estivo si parlava di discorsi da avviare per un rinnovo di contratto. Beh, ora è calato il silenzio. Anzi, non sarebbe una sorpresa se tornasse a circolare l’ipotesi di un addio già a gennaio. Davanti ad una proposta adeguata, l’Inter non alzerebbe alcuna barricata".

