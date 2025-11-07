FC Inter 1908
Da Roma svelano: “Sarri adora questo giocatore dell’Inter, si è parlato di uno scambio con…”

C'è un retroscena di mercato riguardante i biancocelesti e il loro tecnico Maurizio Sarri raccontato da Repubblica
Marco Astori
Marco Astori 

Domenica sera l'Inter di Cristian Chivu ospita la Lazio di Maurizio Sarri: l'obiettivo dei nerazzurri è dare continuità agli ultimi risultati e rimanere lì attaccati alla vetta della classifica in Serie A.

Intanto c'è un retroscena di mercato riguardante i biancocelesti e il loro tecnico Maurizio Sarri raccontato da Repubblica: "Sarri si aspetta una grande prestazione dal suo trio di mediani, il motore della Lazio che sta cercando di avvicinarsi alla zona Europa.

Dei centrocampisti nerazzurri, Sarri porterebbe volentieri in biancoceleste Frattesi, suo vecchio pallino che con Chivu gioca poco e male: sarebbe la mezzala ideale per il 4-3-3 del Comandante, in estate si era parlato di uno scambio con Rovella, operazione bella e impossibile pure a gennaio".

