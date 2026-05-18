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fcinter1908 calciomercato mercato inter Esposito, col Cagliari salvo scatta l’obbligo di riscatto: quanto incassa l’Inter
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Esposito, col Cagliari salvo scatta l’obbligo di riscatto: quanto incassa l’Inter
Grazie alla vittoria contro il Torino, il Cagliari è aritmeticamente salvo: scatta l'obbligo di riscatto per Esposito
Grazie alla vittoria in rimonta contro il Torino, il Cagliari è aritmeticamente salvo con una giornata d'anticipo. Uno dei protagonisti della gara vinta contro i granata è stato Sebastiano Esposito.
Adesso l'attaccante è a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. Il giocatore la scorsa estate si era trasferito in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Come riporta Alfredo Pedullà, con la salvezza del Cagliari scatta obbligo riscatto a 4 milioni più 40 per cento da futura rivendita all’Inter.
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