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Esposito, col Cagliari salvo scatta l’obbligo di riscatto: quanto incassa l’Inter

Esposito, col Cagliari salvo scatta l’obbligo di riscatto: quanto incassa l’Inter - immagine 1
Grazie alla vittoria contro il Torino, il Cagliari è aritmeticamente salvo: scatta l'obbligo di riscatto per Esposito
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Grazie alla vittoria in rimonta contro il Torino, il Cagliari è aritmeticamente salvo con una giornata d'anticipo. Uno dei protagonisti della gara vinta contro i granata è stato Sebastiano Esposito.

Esposito, col Cagliari salvo scatta l’obbligo di riscatto: quanto incassa l’Inter - immagine 1
Getty Images

Adesso l'attaccante è a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. Il giocatore la scorsa estate si era trasferito in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Come riporta Alfredo Pedullà,  con la salvezza del Cagliari scatta obbligo riscatto a 4 milioni più 40 per cento da futura rivendita all’Inter.

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