Marotta ha specificato: "Ci sarà qualche cambiamento però all'interno di un progetto evolutivo e non rivoluzionario. Puntiamo a un mix"

Marco Astori Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 12:28)

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Grande festa ieri a San Siro fino in piazza Duomo per l'Inter dopo la conquista del doblete. Ora la testa dei dirigenti è però sul futuro, con l'obiettivo di restare in alto e vincere ancora il prossimo anno.

Lo dimostrano le parole di Beppe Marotta di ieri, come scrive il Corriere dello Sport: "Il numero uno interista nel rispondere a distanza al milanista Gerry Cardinale («Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0» ) ha rivendicato il percorso fatto fino a questo punto dal club di Viale Liberazione: «In 6 anni abbiamo ottenuto 9 successi, due finali di Champions, una di Europa League. Ripartiamo da qui, ma ai tifosi non vogliamo far promesse lontane dalla realtà per il calciomercato».

A partire dal sogno Nico Paz, i nerazzurri coltivano ambizioni importanti per il prossimo mercato. E Marotta ha specificato: «Ci sarà qualche cambiamento però all'interno di un progetto evolutivo e non rivoluzionario. Puntiamo a un mix di giovani e giocatori esperti».