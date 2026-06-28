Ivan Perisic nelle scorse ore è tornato a parlare dell'Inter: cosa c'è davvero dietro le sue dichiarazioni e cosa risulta sull'ipotesi

"Le parole di Perisic sull’Inter? Ha confermato quanto detto, a gennaio è stato davvero vicino a tornare in nerazzurro. Questo amore di Perisic per l’Inter continua, frecciatine interessanti di Ivan. L’Inter in quella zona di campo deve intervenire, ci sono tante piste aperte, è lui che torna a proporsi di fatto ai nerazzurri”.