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Romano: “Voci su Wesley per la fascia destra dell’Inter: cosa mi risulta”

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Alla fascia destra dell'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra è stato accostato anche il nome di Wesley: cosa risulta a Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

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Alla fascia destra dell'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra è stato accostato anche il nome di Wesley. Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp ha svelato cosa gli risulta su questa ipotesi di mercato per i nerazzurri.

Romano: “Voci su Wesley per la fascia destra dell’Inter: cosa mi risulta”- immagine 2
Getty Images

"Le voci su Wesley per l’Inter non trovano alcun tipo di riscontro per un semplice motivo.

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La Roma risponde a tutti i club (Chelsea compreso, 10 giorni fa) allo stesso modo: non è in vendita", ha spiegato Romano.

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