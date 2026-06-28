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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Voci su Wesley per la fascia destra dell’Inter: cosa mi risulta”
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Romano: “Voci su Wesley per la fascia destra dell’Inter: cosa mi risulta”
Alla fascia destra dell'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra è stato accostato anche il nome di Wesley: cosa risulta a Fabrizio Romano
Alla fascia destra dell'Inter dopo il mancato arrivo di Marco Palestra è stato accostato anche il nome di Wesley. Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp ha svelato cosa gli risulta su questa ipotesi di mercato per i nerazzurri.
"Le voci su Wesley per l’Inter non trovano alcun tipo di riscontro per un semplice motivo.
La Roma risponde a tutti i club (Chelsea compreso, 10 giorni fa) allo stesso modo: non è in vendita", ha spiegato Romano.
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