Tramontata l’ipotesi Galatasaray, ora c’è la pista Fenerbahce per Hakan Calhanoglu. Nelle ultime ore i rumors si sono intensificati sul centrocampista nerazzurro, nonostante le parole di Piero Ausilio. Gazzetta.it fa il punto sul futuro di Calha (atteso tra martedì e mercoledì a Milano per gli allenamenti) e svela anche chi è il preferito in caso di addio dell’ex Milan.