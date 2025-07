L’agente di Hakan Çalhanoğlu , Stipic-Wipfler , ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con il Fenerbahçe e ha confermato che il centrocampista resterà all’Inter . Una smentita che ha fatto molto rumore, soprattutto dopo le voci secondo cui il giocatore avrebbe accettato l’offerta del club di Istanbul.

Secondo quanto riportato in Turchia, il presidente del Fenerbahçe Ali Koç avrebbe avuto un colloquio diretto con Çalhanoglu, ottenendo anche una risposta positiva: “Vengo al Fenerbahçe”. A quel punto la dirigenza si sarebbe attivata per chiudere l’operazione. Stando alle informazioni pubblicate da Sözcü, alcuni dirigenti del Fenerbahçe avrebbero incontrato l’agente del giocatore a Bodrum, raggiungendo un accordo di massima per un trasferimento da 12 milioni di euro.