Il tecnico ha rilasciato un'intervista a Canal11 e ha parlato del torneo della FIFA riferendosi alle due finaliste e ha parlato in generale di come è cambiato il suo lavoro

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 16:16)

Dall'Inghilterra arrivano le parole di José Mourinho sul Mondiale per Club e non solo. In vista della stagione 2025-26, l'allenatore portoghese ha rivolto critiche a Guardiola e al Chelsea. A Canal 11, canale portoghese, ha detto: «Se da allenatore muori con la tua idea sei stupido. Gli allenatori devono adattarsi, devono sapere adattare le loro idee. Giocare da dietro con un portiere senza piedi è complicato. Ricordo che Guardiola aveva Hart, il miglior portiere inglese. Voleva Claudio Bravo, ma non gli bastava. Così ha ingaggiato Ederson», ha detto.

PSG e Chelsea — Sul Chelsea che ha vinto il Mondiale ha detto: «Ok, questo Mondiale per club ha anche messo in luce un ragazzo che ha avuto un'ottima stagione al Chelsea, Cole Palmer. Ma questa competizione mi ha ricordato ogni volta che sono andato negli Stati Uniti per la pre-stagione con il Real Madrid, con l'Inter, mi ha ricordato quelle partite che abbiamo giocato lì. Quindi, penso che questo titolo di Coppa del Mondo sia importante solo per il Chelsea, perché venderanno un sacco di maglie con quel logo», ha aggiunto.

Il lavoro dell'allenatore — E ha parlato anche dell'altra finalista del torneo FIFA, il PSG. «Penso che il PSG sia stato il grande vincitore di questa stagione, non per quello che ha fatto a livello nazionale, perché vince sempre a livello nazionale. Ma vincere la Champions League e il modo in cui l'hanno fatto, soprattutto con l'idea di perdere il loro miglior giocatore», ha sottolineato l'ex allenatore dell'Inter.

Sul suo lavoro ha aggiunto: «Voglio vincere la prossima partita. Mi piace molto quello che faccio. Non riesco a trovare una ragione per non continuare, per non sentirmi giovane. Non riesco a trovare una ragione che mi faccia anche solo pensare che sia quasi arrivato o che dovrà essere adesso. Inoltre, ho una famiglia che è il meglio che un allenatore possa avere. In passato, come si ottenevano incarichi importanti? Vincendo. E ora? Solo attraverso le percezioni... Sono andato in Premier League nel 2004, diventando campione d'Europa. Oggigiorno, allenatori di cui non conosco nemmeno il nome vanno in Premier League. Vengono scelti in base ai dati. Si vende l'idea che più importante della vittoria sia giocare in questo modo e apparire in questo modo. Oggi la conoscenza è molto più globalizzata; prima era molto più concentrata . Ricordo che dopo i miei anni al Porto , c'era molto interesse per il mio modo di lavorare. E gli allenatori più competenti, e certamente non ero io, ne avevano ben poco. Come lavorava Sir Alex Ferguson? Nessuno lo sapeva».

Metodi — Non esiste più l'esclusività dei metodi: «Bastano 10 secondi su Instagram e qualcuno lo riprende. Nel calcio non esiste il copyright. La stessa idea, nelle mani di un allenatore o di un altro, diventa qualcosa di completamente diverso. Questo significa che, con le dovute differenze, lo stesso esercizio che qualcuno ha visto fare ad Ancelotti al Real Madrid viene fatto in altri campionato. Tutti, tranne l'allenatore in panchina, hanno un iPad , la partita in diretta, la telecamera tattica. Oggi, lascio la panchina pochi minuti prima della fine del primo tempo perché, nello spogliatoio, ho a disposizione una mezza dozzina di clip che voglio mostrare ai giocatori. La cosa positiva è che in passato la tecnologia all'avanguardia era accessibile solo alle squadre finanziariamente più forti; oggi è alla portata di tutti. Le squadre giocano in svariati modi, con svariati moduli e questo richiede più allenamento tattico. I giocatori sono costretti a crescere», ha spiegato ancora Mourinho.

Pallone d'Oro a chi vince — «Chi deve vincere il Pallone D'oro? Il Pallone d'Oro deve essere vinto da qualcuno che ha vinto in stagione, questa è la mia opinione. Il calcio, per quanto tutti noi desideriamo rendere i giocatori persone speciali e gli allenatori persone speciali, per me rimane un fatto di squadra. E per me, ogni trofeo individuale deve sempre avere un legame diretto con i titoli. Vitinha e Nuno Mendes? Penso che questo PSG sia la squadra migliore della stagione, e questi giocatori portoghesi... Gonçalo Ramos ha giocato meno, pur essendo spesso decisivo. Li adoro entrambi, non riesco a decidere. L'unica cosa che direi è che c'è ancora un piccolo gruppo di buoni centrocampisti, e ora terzini così... Mi piacerebbe che vincesse uno di loro, ovviamente, ma poi Jorge Mendes si arrabbierà con me perché pensa che debba vincere solo Yamal , il suo giocatore», ha concluso Mou.

(Fonte: abola.pt)