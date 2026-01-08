La scorsa estate è stata caratterizzata dalle tante voci di mercato legate a Calhanoglu, tentato dal trasferimento in patria prima di scegliere di rimanere all'Inter. La questione, tuttavia, potrebbe essere stata solamente rinviata: il Galatasaray, secondo Tuttosport, non ha affatto mollato la presa, e potrebbe fare un nuovo tentativo tra qualche mese.
Calhanoglu, il Galatasaray si è pentito: in estate nuovo tentativo dopo i no dell’Inter
Il club turco è pronto a tornare alla carica per il centrocampista nerazzurro, già cercato invano nei mesi scorsi
Questo lo scenario raccontato: "I dirigenti turchi si sono pentiti di non aver affondato il colpo su Calhanoglu la scorsa estate e quando hanno provato a capire se c'erano spiragli per trattare adesso il regista nerazzurro, hanno ricevuto dei no. Ci riproveranno in estate, quando Calhanoglu avrà solo un anno di contratto, ma adesso cercano altro.
Se poi non dovessero trovare la soluzione ideale, potrebbero stringere per Frattesi, anche perché i tifosi si aspettano una risposta all'acquisto di Guendouzi da 29 milioni da parte del Fenerbahce, la rivale di sempre".
