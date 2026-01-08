La scorsa estate è stata caratterizzata dalle tante voci di mercato legate a Calhanoglu, tentato dal trasferimento in patria prima di scegliere di rimanere all'Inter. La questione, tuttavia, potrebbe essere stata solamente rinviata: il Galatasaray, secondo Tuttosport, non ha affatto mollato la presa, e potrebbe fare un nuovo tentativo tra qualche mese.

Questo lo scenario raccontato: "I dirigenti turchi si sono pentiti di non aver affondato il colpo su Calhanoglu la scorsa estate e quando hanno provato a capire se c'erano spiragli per trattare adesso il regista nerazzurro, hanno ricevuto dei no. Ci riproveranno in estate, quando Calhanoglu avrà solo un anno di contratto, ma adesso cercano altro.