Le strade di Davide Frattesi e dell'Inter sono destinate a separarsi presto, forse già a gennaio. Il centrocampista continua a non trovare lo spazio desiderato, e ha aperto all'ipotesi di un trasferimento. I nerazzurri, dal canto loro, non si opporrebbero a una partenza, a patto che arrivi un'offerta ritenuta soddisfacente. Nel frattempo una decisione è già stata presa: l'ex Sassuolo, in caso di addio, non verrebbe sostituito. Così scrive Tuttosport: "L'avventura in nerazzurro di Davide Frattesi non è stata come se l'aspettava. La scorsa annata Inzaghi non gli diede lo spazio che chiedeva, Chivu - anche per problemi fisici che hanno condizionato la preparazione e la ripresa - non gli ha dato quello che gli aveva garantito in questa".
Frattesi aspetta la Juventus, ma non chiude al Galatasaray. E l’Inter ha deciso che…
Le opzioni all'orizzonte—
"Frattesi, che ieri sera non era a Parma per un leggero affaticamento all'adduttore, dunque aspetta l'occasione giusta. Nei suoi pensieri c'è la Juventus di Spalletti, che in nazionale lo ha valorizzato al massimo, ma non direbbe no nel caso tornassero a bussare alla porta Napoli e Roma, già interessate nel 2025. Al tempo stesso Frattesi non ha chiuso la porta al Galatasaray".
La posizione del Galatasaray—
"Il club di Istanbul ha sondato il terreno, ipotizzato una proposta che potrebbe accontentare sia il giocatore (5 milioni d'ingaggio), sia l'Inter (prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30), ma non ha ancora affondato il colpo. Frattesi piace, ma - come fatto intuire dal tecnico Okan Buruk - non è una prima scelta. Il Galatasaray, infatti, cerca un centrocampista, ma più difensivo, come Ederson dell'Atalanta. [...] I tifosi si aspettano una risposta all'acquisto di Guendouzi da 29 milioni da parte del Fenerbahce, la rivale di sempre".
