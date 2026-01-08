Le strade di Davide Frattesi e dell'Inter sono destinate a separarsi presto, forse già a gennaio. Il centrocampista continua a non trovare lo spazio desiderato, e ha aperto all'ipotesi di un trasferimento. I nerazzurri, dal canto loro, non si opporrebbero a una partenza, a patto che arrivi un'offerta ritenuta soddisfacente. Nel frattempo una decisione è già stata presa: l'ex Sassuolo, in caso di addio, non verrebbe sostituito. Così scrive Tuttosport: "L'avventura in nerazzurro di Davide Frattesi non è stata come se l'aspettava. La scorsa annata Inzaghi non gli diede lo spazio che chiedeva, Chivu - anche per problemi fisici che hanno condizionato la preparazione e la ripresa - non gli ha dato quello che gli aveva garantito in questa".