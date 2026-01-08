FC Inter 1908
Il mercato invernale dell'Inter ha una necessità: trovare un esterno destro che possa alternarsi a Luis Henrique in attesa del rientro di Dumfries
Andrea Della Sala Redattore 

Il mercato invernale dell'Inter ha una necessità: trovare un esterno destro che possa alternarsi a Luis Henrique in attesa del rientro di Dumfries. Sfumato Cancelo, l'Inter potrebbe anche rimanere così, ma sta ovviamente valutando le occasioni che offre il mercato. Da giorni nel mirino dei dirigenti nerazzurri è entrato Dodò della Fiorentina.

L'esterno è stato sondato, c'è l'interesse e potrebbe anche esserci una mossa a sorpresa, come spiega La Nazione: "Occhio a De Vrij, che l'Inter potrebbe usare come pedina in parziale contropartita per Dodo (sono attesi movimenti in tal senso dei nerazzurri). E lo stesso difensore olandese ha interesse nel trovare una squadra che lo faccia giocare in ottica Mondiale".

