A giugno il centrocampo dell'Inter potrebbe cambiare faccia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Mkhitaryan, Frattesi e anche Calhanoglu potrebbero lasciare.

In tal senso, il primo nome sulla lista è Ebenezer Akinsanmiro, che sta facendo benissimo al Pisa. Il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: infatti, come sottolineato anche da Fcinter1908.it, all'Inter basterebbero 750mila euro per riprendersi il cartellino del classe 2004.