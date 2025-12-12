FC Inter 1908
TS: “Calhanoglu-Inter, addio probabile in estate. Al suo posto? Ecco il sogno di Marotta”

Il centrocampo dell'Inter potrebbe cambiare faccia nella prossima stagione: anche Calhanoglu potrebbe lasciare
A giugno il centrocampo dell'Inter potrebbe cambiare faccia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Mkhitaryan, Frattesi e anche Calhanoglu potrebbero lasciare.

"Inter che guarda verso Roma anche per il centrocampo. Nonostante il niet estivo dei Friedkin, il sogno di Beppe Marotta resta quello di mettere nel motore nerazzurro Manu Koné, profilo ideale per rendere indolore la probabile separazione da Hakan Calhanoglu (che ha dato appuntamento al Galasataray alla prossima estate)", commenta proprio il quotidiano che poi sottolinea come il club dovrebbe anche cercare un sostituto di Mkhitaryan.

In tal senso, il primo nome sulla lista è Ebenezer Akinsanmiro, che sta facendo  benissimo al Pisa. Il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: infatti, come sottolineato anche da Fcinter1908.it, all'Inter basterebbero 750mila euro per riprendersi il cartellino del classe 2004.

