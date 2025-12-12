Nei giorni scorsi, tra l'altro, Beppe Riso, agente di Frattesi, è stato visto alla Continassa: ecco la situazione

Matteo Pifferi Redattore 12 dicembre 2025

"Davide Frattesi strizza l’occhio alla Signora e soprattutto a uno degli allenatori che nella sua carriera ha saputo maggiormente sfruttarlo e valorizzarlo: quel Luciano Spalletti che in Nazionale l’aveva reso un punto fermo della sua Italia, venendo ripagato dal centrocampista romano nel migliore dei modi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al contatto tra Luciano Spalletti e Davide Frattesi.

L'ex Sassuolo ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e anche i suoi agenti si stanno muovendo per trovare una soluzione già nel mercato di gennaio. "Motivo per cui è stata messa, letteralmente, in stand-by la proposta di Marotta e Ausilio in merito al prolungamento di contratto fino al 2030. A settembre in tal senso era già stata impostata una bozza d’intesa, ma prima di firmarla Davide vuole vederci chiaro. Per la serie: inutile rinnovare, se poi gioco pochissimo e faccio la riserva. Ecco perché il suo entourage capitanato da Beppe Riso è entrato in azione, riaprendo i dialoghi con la Juve che già in passato aveva manifestato il proprio interesse verso il calciatore cresciuto nel vivaio della Roma", aggiunge Tuttosport.

Sempre il quotidiano ammette che nei giorni scorsi proprio Beppe Riso è stato pizzicato alla Continassa, derubricata come una visita di cortesia ma la Juve ci sta pensando sul serio. "Per sfociare in una trattativa vera e propria servirà ancora qualche settimana, ma intanto va registrata l’apertura di Frattesi e dei suoi procuratori al possibile cambio di maglia. Mica poco. Coi contorni della trattativa che vanno ancora delineati: l’Inter finora ha sempre sparato alto dinnanzi alle pretendenti per Frattesi, chiedendo 35 milioni per privarsi del centrocampista. Tanti, forse troppi per un elemento di valore ma ormai non più centrale nel progetto. Vedremo. Ci sarà eventualmente tempo e modo di parlarne. Con la volontà del giocatore che potrebbe rivestire un ruolo chiave, arrivando in qualche modo a forzare anche un po’ la mano per cambiare aria e tornare a sentirsi importante", la chiosa del quotidiano.