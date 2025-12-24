Il contratto del turco scade nel 2027: in estate o rinnova lascia Milano, riflessioni in corso da entrambe le parti

Fabio Alampi Redattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 10:02)

Sarà un'estate decisiva per il futuro di Hakan Calhanoglu. Il contratto con l'Inter del centrocampista turco scade nel 2027, motivo per cui tra qualche mese si ritroverà davanti a un bivio: o rinnova con i nerazzurri, o verranno prese in considerazione altre ipotesi. Tuttosport illustra lo scenario: "Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu che fra giugno e luglio hanno infastidito l'ambiente nerazzurro - come non ricordare lo sfogo di capitan Lautaro Martinez... -, negli ultimi mesi si sono spente, ma nel 2026 sono destinate a riaccendersi. Il destino del centrocampista turco, infatti, è tutto da scrivere nonostante lui abbia più volte dichiarato che non aveva mai pensato di lasciare l'Inter in estate e il suo rendimento con Chivu sia tornato quello della stagione '23-24".

Bivio in arrivo — "Calhanoglu - assente nelle ultime due gare per un problema all'adduttore destro, ma pronto a rientrare domenica a Bergamo - l'8 febbraio compirà 32 anni e soprattutto il suo contratto scadrà nel giugno 2027. Il che significa una cosa: il turco rischia di iniziare la stagione '26-27 in scadenza. [...] L'Inter già in estate aveva studiato un inserimento diverso nel reparto, un mediano fisico - Kone o Ederson - in vista di un possibile cambio di sistema di gioco. Poi non se n'è fatto nulla, Chivu è rimasto sul 3-5-2 e Calhanoglu è tornato ad essere un riferimento fondamentale (già 7 gol in 18 presenze totali).

Se l'Inter deciderà di continuare a puntare su di lui, bisognerà quindi ragionare su un rinnovo di contratto fra primavera e giugno, altrimenti non è da escludere una valutazione differente, anche per incassare ancora qualcosa dal suo cartellino. Anche perché in Turchia le big - Galatasaray e Fenerbahce - torneranno sicuramente alla carica e questa volta una proposta intorno ai 15 milioni potrebbe bastare".

La decisione su Stankovic — "Saranno dunque mesi di riflessione in casa nerazzurra, con una certezza però: Marotta e Ausilio hanno già una carta pronta nel taschino, ovvero Aleksandar Stankovic, ceduto in estate per 9.5 milioni al Brugge - dove sta facendo benissimo, arrivando pure ad esordire nella nazionale maggiore serba -, ma con un diritto di recompra fissato a 23 la prossima estate: la differenza, 14 milioni circa, quanto potrebbe arrivare dall'eventuale addio di Calhanoglu".