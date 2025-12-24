FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Futuro Calhanoglu, dentro o fuori in 6 mesi. E l’Inter riporta a casa Stankovic

calciomercato

Futuro Calhanoglu, dentro o fuori in 6 mesi. E l’Inter riporta a casa Stankovic

Futuro Calhanoglu, dentro o fuori in 6 mesi. E l’Inter riporta a casa Stankovic - immagine 1
Il contratto del turco scade nel 2027: in estate o rinnova lascia Milano, riflessioni in corso da entrambe le parti
Fabio Alampi Redattore 

Sarà un'estate decisiva per il futuro di Hakan Calhanoglu. Il contratto con l'Inter del centrocampista turco scade nel 2027, motivo per cui tra qualche mese si ritroverà davanti a un bivio: o rinnova con i nerazzurri, o verranno prese in considerazione altre ipotesi. Tuttosport illustra lo scenario: "Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu che fra giugno e luglio hanno infastidito l'ambiente nerazzurro - come non ricordare lo sfogo di capitan Lautaro Martinez... -, negli ultimi mesi si sono spente, ma nel 2026 sono destinate a riaccendersi. Il destino del centrocampista turco, infatti, è tutto da scrivere nonostante lui abbia più volte dichiarato che non aveva mai pensato di lasciare l'Inter in estate e il suo rendimento con Chivu sia tornato quello della stagione '23-24".

Futuro Calhanoglu, dentro o fuori in 6 mesi. E l’Inter riporta a casa Stankovic- immagine 2
Getty Images

Bivio in arrivo

—  

"Calhanoglu - assente nelle ultime due gare per un problema all'adduttore destro, ma pronto a rientrare domenica a Bergamo - l'8 febbraio compirà 32 anni e soprattutto il suo contratto scadrà nel giugno 2027. Il che significa una cosa: il turco rischia di iniziare la stagione '26-27 in scadenza. [...] L'Inter già in estate aveva studiato un inserimento diverso nel reparto, un mediano fisico - Kone o Ederson - in vista di un possibile cambio di sistema di gioco. Poi non se n'è fatto nulla, Chivu è rimasto sul 3-5-2 e Calhanoglu è tornato ad essere un riferimento fondamentale (già 7 gol in 18 presenze totali).

Se l'Inter deciderà di continuare a puntare su di lui, bisognerà quindi ragionare su un rinnovo di contratto fra primavera e giugno, altrimenti non è da escludere una valutazione differente, anche per incassare ancora qualcosa dal suo cartellino. Anche perché in Turchia le big - Galatasaray e Fenerbahce - torneranno sicuramente alla carica e questa volta una proposta intorno ai 15 milioni potrebbe bastare".

Futuro Calhanoglu, dentro o fuori in 6 mesi. E l’Inter riporta a casa Stankovic- immagine 3
Getty Images

La decisione su Stankovic

—  

"Saranno dunque mesi di riflessione in casa nerazzurra, con una certezza però: Marotta e Ausilio hanno già una carta pronta nel taschino, ovvero Aleksandar Stankovic, ceduto in estate per 9.5 milioni al Brugge - dove sta facendo benissimo, arrivando pure ad esordire nella nazionale maggiore serba -, ma con un diritto di recompra fissato a 23 la prossima estate: la differenza, 14 milioni circa, quanto potrebbe arrivare dall'eventuale addio di Calhanoglu".

Leggi anche
Mercato, Musmarra: “Cosa mi ha detto l’Inter su Bellanova! E con l’Atalanta si...
Frattesi, Pedullà svela: “In estate per scoraggiare gli altri l’Inter ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA