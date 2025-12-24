Retroscena di mercato riguardante Davide Frattesi raccontato Alfredo Pedullà. Ecco cosa ha svelato l'esperto di mercato in un video su YouTube: "Mi avete chiesto in tanti quanto costa Frattesi oggi.
Io vi dico che l'estate scorsa, quando c'era stato qualche intervento del Napoli e la necessità del giocatore di andare a giocare, che io sappia l'Inter era arrivata ad una valutazione che toccava i 45 milioni tanto per scoraggiare gli altri.
Ognuno è libero di fare le valutazioni che ritiene, lui dalla sua ha questa rincorsa che prende da 3-4 sessioni senza essere soddisfatto: prima o poi la corda si spezza".
