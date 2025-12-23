FC Inter 1908
Mercato, Musmarra: “Cosa mi ha detto l’Inter su Bellanova! E con l’Atalanta si sta parlando di…”

Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter soffermandosi sull'esterno destro
Marco Astori
Attraverso un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter soffermandosi sull'esterno destro: "E' tornato fuori il nome di Bellanova, ma non è uno dei giocatori su cui l'Inter sta facendo ragionamenti. Si sta parlando con l'Atalanta di altre situazioni, ma non di lui. Oggi non rientra nelle idee dell'Inter.

A me non risulta poi che Norton-Cuffy sia nei desiderata: vi dico quelle poche cose che sono venuto a sapere. Non mi risulta essere uno di quelli in cima alla lista e su cui si possono fare considerazioni serie: queste cose oggi me le smentiscono".

