Attraverso un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter soffermandosi sull'esterno destro: "E' tornato fuori il nome di Bellanova, ma non è uno dei giocatori su cui l'Inter sta facendo ragionamenti. Si sta parlando con l'Atalanta di altre situazioni, ma non di lui. Oggi non rientra nelle idee dell'Inter.
Mercato, Musmarra: “Cosa mi ha detto l’Inter su Bellanova! E con l’Atalanta si sta parlando di…”
Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter soffermandosi sull'esterno destro
A me non risulta poi che Norton-Cuffy sia nei desiderata: vi dico quelle poche cose che sono venuto a sapere. Non mi risulta essere uno di quelli in cima alla lista e su cui si possono fare considerazioni serie: queste cose oggi me le smentiscono".
