Arrivano nuove voci dalla Turchia sull'interesse del Galatasaray per il regista. L'Inter non ha voluto cedere il giocatore a gennaio

Andrea Della Sala Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 10:18)

Continuano le voci sull'interesse del Galatasaray per il regista dell'Inter Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, ora fuori per infortunio, era già stato sondato in estate e ora un nuovo tentativo.

Il Galatasaray ha rivolto la propria attenzione a Hakan Çalhanoğlu, che aveva fortemente voluto durante il mercato estivo, ma l’Inter non lo ha lasciato partire. Al Galatasaray è stato indicato che la situazione del calciatore trentaduenne verrà nuovamente presa in considerazione nel prossimo mercato dei trasferimenti.

Mentre al Galatasaray proseguono senza sosta i lavori sul fronte mercato, dopo l’estate è tornato d’attualità il nome del nazionale Hakan Çalhanoğlu. Il vicepresidente Abdullah Kavukcu e il direttore amministrativo Uğur Yıldız, presenti a Milano, hanno avviato contatti per il calciatore esperto, che in più occasioni ha espresso il desiderio di trasferirsi nel club giallorosso. Tuttavia, l’Inter non è stata favorevole a cedere uno dei giocatori più importanti della rosa durante la sessione invernale.

NUOVA MOSSA ESTIVA PER HAKAN ÇALHANOĞLU — È stato sottolineato che, a causa della posizione rigida del club di Serie A e della distanza tra le parti, le possibilità che il trasferimento si concretizzasse nel mercato di gennaio erano piuttosto basse. È stato inoltre indicato che la questione Hakan Çalhanoğlu, tornata d’attualità anche in questa finestra di mercato, potrebbe riaprirsi nuovamente in estate senza che ciò rappresenti una sorpresa.

(Milliyet)