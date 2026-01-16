L’Inter ci crede e per questo si appresta nei prossimi mesi a blindarlo per renderlo un pilastro della squadra nerazzurra

Marco Astori Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 10:07)

E' inevitabilmente Francesco Pio Esposito il tema di discussione più caldo in casa Inter: il suo gol contro il Lecce mercoledì sera ha permesso ai nerazzurri di staccarsi di 6 punti dal Napoli campione d'Italia. E la crescita del classe 2005 non sta passando inosservata in giro per l'Europa ma, come successo in estate, il club non ci sente minimamente. Riporta Tuttosport: "Il talento non gli manca e sulle sue doti sono pronti a scommettere a occhi chiusi in tanti, se non tutti. Motivo per cui non desta stupore l’interesse che è iniziato a montare Oltremanica per il giovane goleador in vista del mercato estivo.

Con diverse società di Premier League che l’hanno già fatto visionare e lo terranno monitorato nei prossimi mesi. Una mossa destinata però a risultare superflua, visto che Beppe Marotta e Piero Ausilio ritengono intoccabile e incedibile la punta classe 2005. A testimonianza di ciò sono già partiti i primi dialoghi, destinati a entrare nel vivo durante la primavera, quando da viale della Liberazione si siederanno al tavolo delle trattative con l’agente Mario Giuffredi per blindare Esposito col prolungamento fino al 2031. Pronto anche il relativo aumento di stipendio che porterà Pio in un range superiore.

Oggi l’attaccante cresciuto nelle giovanili nerazzurre guadagna 1,1 milioni annui più premi e dovrebbe vedere i propri emolumenti passare intorno ai 2,5 a stagione più bonus. Da non escludere anche qualcosina in più (tipo 3 netti) se dovesse continuare così e aggiungere qualche altra rete pesante come quella che ha steso il Lecce e lanciato l’Inter verso la prima mini-fuga scudetto della stagione. L’Inter ci crede e per questo si appresta nei prossimi mesi a blindarlo per renderlo un pilastro della squadra nerazzurra del presente ma anche e soprattutto del futuro".