Fabio Alampi Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 10:16)

Un vero e proprio vertice di mercato tra dirigenti e staff tecnico, andato in scena subito dopo il successo di mercoledì sera contro il Lecce. In casa Inter si è fatto il punto sulle strategie di mercato da adottare in questi ultimi giorni di trattative, e si è giunti a una conclusione: si interverrà, nei limiti del possibile, per dare a Chivu un nuovo esterno.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Mecoledì notte i dirigenti e l'allenatore hanno passato molto più tempo del solito nella pancia di San Siro: tra il presidente Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, Cristian Chivu e lo scudiero Aleksandar Kolarov albergava lo stesso contagioso buon umore per la vittoria salvifica contro il Lecce, nonostante la prestazione altamente rivedibile e le gambe spente della squadra.

Si è parlato dei pochissimi esterni destri di valore disponibili su piazza, perché lì il club ha scelto di intervenire, sciogliendo gli indugi e tenendosi la carta di ritorno Ivan Perisic solo come possibilità negli ultimi giorni di mercato (se il Psv aprirà all'idea, come non ha ancora fatto)".