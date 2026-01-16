FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, vertice di mercato: rotti gli indugi, arriva un esterno! Perisic? Ecco cosa si è deciso

calciomercato

Inter, vertice di mercato: rotti gli indugi, arriva un esterno! Perisic? Ecco cosa si è deciso

Inter, vertice di mercato: rotti gli indugi, arriva un esterno! Perisic? Ecco cosa si è deciso - immagine 1
La dirigenza e lo staff tecnico nerazzurri hanno parlato a lungo al termine del match vinto contro il Lecce
Fabio Alampi Redattore 

Un vero e proprio vertice di mercato tra dirigenti e staff tecnico, andato in scena subito dopo il successo di mercoledì sera contro il Lecce. In casa Inter si è fatto il punto sulle strategie di mercato da adottare in questi ultimi giorni di trattative, e si è giunti a una conclusione: si interverrà, nei limiti del possibile, per dare a Chivu un nuovo esterno.

Inter, vertice di mercato: rotti gli indugi, arriva un esterno! Perisic? Ecco cosa si è deciso- immagine 2
Getty Images

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Mecoledì notte i dirigenti e l'allenatore hanno passato molto più tempo del solito nella pancia di San Siro: tra il presidente Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, Cristian Chivu e lo scudiero Aleksandar Kolarov albergava lo stesso contagioso buon umore per la vittoria salvifica contro il Lecce, nonostante la prestazione altamente rivedibile e le gambe spente della squadra.

Inter Chivu
Getty Images

Si è parlato dei pochissimi esterni destri di valore disponibili su piazza, perché lì il club ha scelto di intervenire, sciogliendo gli indugi e tenendosi la carta di ritorno Ivan Perisic solo come possibilità negli ultimi giorni di mercato (se il Psv aprirà all'idea, come non ha ancora fatto)".

Leggi anche
Premier su Pio Esposito, Inter lo blinda: sarà rinnovo! Ecco quanto prenderà e la nuova scadenza
Inter, arriva Oaktree: si parla già della rivoluzione estiva: “Club studia colpo a effetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA