Con le sue parole ha voluto chiudere alle indiscrezioni continue su un suo possibile addio e a tutte le polemiche che si sono innescate dopo il confronto a distanza, e pubblico, avuto con Lautaro Martinez e Marotta, alla fine del Mondiale per Club . Calhanoglu chiude il caso . "Ma resta agli atti il flirt, per un possibile addio del calciatore, viste le parole di qualche settimana fa del padre di Hakan: «Spero tu possa venire al Galatasaray», o l’incontro tra Ausilio e il vice presidente della società turca, che però non avrebbe potuto (o voluto) spendere nemmeno 10 milioni per il 20 nerazzurro", si legge su TuttoSport a proposito delle parole del turco.

Tensione sciolta

A proposito però del caso che si è chiuso, il giornale di Torino aggiunge anche: "Si deve anche sottolineare una chiusura del cerchio intelligente e sicuramente pratica, visto che Calhanoglu non solo si è tolto dal mercato. Ma ha professato affetto per la maglia nerazzurra, voglia di rivalsa, fame di vittoria per la nuova stagione e rispetto per capitan Lautaro. Una gestione mediatica, quella coincisa col rientro del calciatore, dialetticamente ineccepibile. Dichiarazioni misurate, ma anche caricanti, senza una virgola fuori posto. Un’intervista più unica che rara. Normalmente nessun tesserato può rilasciare dichiarazioni ufficiali solo perché fermato dai giornalisti prima della sua normale giornata di lavoro. (Le parole dell’atleta comunque perfettamente in linea con la società). Di fatto pare proprio che Calhanoglu - dopo un periodo particolare e probabilmente stressante - abbia avuto voglia di scaricare fin da subito pensieri e tensione. Anche per iniziare al meglio la nuova annata".