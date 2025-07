Come vi abbiamo altrettanto raccontato ieri, nella sede del ritiro nerazzurro c'era anche il ds Piero Ausilio . Il dirigente ha ovviamente incontrato Calhanoglu: "Di conseguenza, non c’è stato nemmeno bisogno di affrontare chissà quali discorsi. Il ds nerazzurro era già nel centro sportivo quando è arrivato Çalha. E, appena si sono incrociati, entrambi sono scoppiati a ridere. Poi si sono trattenuti a tavola insieme, non da soli. E, probabilmente, c’è stato anche un contatto con Marotta, che, alla fine, non si è presentato alla Pinetina. Ad ogni modo, il giocatore turco ha trasmesso a tutti sensazioni positive. E’ sembrato carico e, soprattutto, in ottime condizioni fisiche".

Il giocatore ha "compreso forse che poche parole non sarebbero state sufficienti, si è trattenuto davanti a telecamere e taccuini. Le voci e le indiscrezioni, in queste settimane, hanno continuato a rimbalzare dalla Turchia. E, allora, se Calhanoglu si fosse espresso in questi stessi termini molto prima, non ci sarebbe stato neanche lo spazio per dubbi o tensioni", dice il quotidiano sportivo. Effettivamente nell'estate precedente ci aveva messo un secondo a mettere a tacere le voci su un addio e sull'interessamento del Bayern Monaco. Stavolta ha ascoltato i progetti di chi lo avrebbe voluto, come ha raccontato il suo stesso agente. Ma evidentemente le proposte non valevano la pena di lasciare Milano e l'Inter.