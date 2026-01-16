Calhanoglu rinnova? Ecco i piani dell’Inter che esclude questo scenario

Calhanoglu ha il contratto in scadenza nel 2027 e in primavera ci sarà la possibilità di sedersi attorno a un tavolo e affrontare l'argomento rinnovo per verificare le possibilità di continuare insieme o meno dopo questa stagione. "L'Inter non ha intenzione di portare un giocatore come il turco a scadenza ed è chiaro che se Hakan dovesse proseguire sarebbe necessario rinnovare, eventualità che all'Inter starebbe bene perché Calha si sta rivelando un elemento strategico anche per Chivu, come lo è stato per Inzaghi".