FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Calhanoglu rinnova? Ecco i piani dell’Inter che esclude questo scenario

calciomercato

Calhanoglu rinnova? Ecco i piani dell’Inter che esclude questo scenario

Calhanoglu rinnova? Ecco i piani dell’Inter che esclude questo scenario - immagine 1
In primavera sarà più chiaro il futuro del centrocampista turco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Calhanoglu rinnova? Ecco i piani dell’Inter che esclude questo scenario- immagine 2
Getty Images

L'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Hakan Calhanolgu. Da mesi il Galatasaray ha messo nel mirino il centrocampista, ma la volontà del club nerazzurro è quella di proseguire col giocatore, per questo in primavera potrebbe addirittura arrivare un rinnovo che fino a pochi mesi fa sembrava pura fantasia.

Calhanoglu rinnova? Ecco i piani dell’Inter che esclude questo scenario- immagine 3

Calhanoglu ha il contratto in scadenza nel 2027 e in primavera ci sarà la possibilità di sedersi attorno a un tavolo e affrontare l'argomento rinnovo per verificare le possibilità di continuare insieme o meno dopo questa stagione. "L'Inter non ha intenzione di portare un giocatore come il turco a scadenza ed è chiaro che se Hakan dovesse proseguire sarebbe necessario rinnovare, eventualità che all'Inter starebbe bene perché Calha si sta rivelando un elemento strategico anche per Chivu, come lo è stato per Inzaghi". 

Leggi anche
Inter, Oaktree vuole il grande colpo di mercato! Lookman o Koné? No, di più: si ragiona su…
Inter, ma chi è il colpo mondiale per Oaktree? Inevitabile pensare a questo nome su tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA