Calhanoglu rinnova? Ecco i piani dell’Inter che esclude questo scenario

L'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Hakan Calhanolgu. Da mesi il Galatasaray ha messo nel mirino il centrocampista, ma la volontà del club nerazzurro è quella di proseguire col giocatore, per questo in primavera potrebbe addirittura arrivare un rinnovo che fino a pochi mesi fa sembrava pura fantasia.
In primavera sarà più chiaro il futuro del centrocampista turco
Calhanoglu ha il contratto in scadenza nel 2027 e in primavera ci sarà la possibilità di sedersi attorno a un tavolo e affrontare l'argomento rinnovo per verificare le possibilità di continuare insieme o meno dopo questa stagione. "L'Inter non ha intenzione di portare un giocatore come il turco a scadenza ed è chiaro che se Hakan dovesse proseguire sarebbe necessario rinnovare, eventualità che all'Inter starebbe bene perché Calha si sta rivelando un elemento strategico anche per Chivu, come lo è stato per Inzaghi".
