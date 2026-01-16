Un grande colpo, in grado di generare un impatto mediatico a livello globale. È un’idea su cui Oaktree sta riflettendo

Marco Astori Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 08:02)

Arrivano conferme all'esclusiva di FcInter1908: Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, ha in mente di portare a Milano un giocatore di livello mondiale in grado di aumentare anche la risonanza del club a livello internazionale. Lo riporta anche il Corriere dello Sport: "Un grande colpo, in grado di generare un impatto mediatico a livello globale. È un’idea su cui Oaktree sta riflettendo da diversi mesi. E che è stata accarezzata anche la scorsa estate. Prova ne sia l’extrabudget che era stato autorizzato prima per Lookman e poi per Koné.

Allora non se n’è fatto nulla. Ma il pensiero della proprietà nerazzurra non è tramontato. Anzi, si sta ragionando sulla possibilità di alzare il tiro. Nel senso che l’acquisto non dovrebbe avere solo esigenze tecniche, ma anche garantire eco e visibilità internazionali, producendo valore per lo stesso club nerazzurro: aspetto che sta molto a cuore al fondo americano. Non si tratta di un’ipotesi recente, ma di una questione sul tavolo da tempo. L’orizzonte temporale non può che essere la prossima estate.

Intanto, le riflessioni interne proseguiranno. Anche per individuare il profilo giusto. Un aggiornamento in questo senso potrebbe andare in scena a margine del match con l’Arsenal di martedì. L’avversario è il top assoluto in Europa, per di più anche il club londinese ha una proprietà americana. E, come d’abitudine per le sfide di Champions, alcuni esponenti di Oaktree saranno a Milano. Nell’occasione sono previste una serie di riunioni con le diverse aree della società nerazzurra. E anche il mercato sarà un tema di attualità".