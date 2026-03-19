"Le prossime due settimane contano per tutti, non solo per noi. E per Calhanoglu forse contano anche di più. Oltre il Mondiale da conquistare, c'è infatti un futuro ancora da scrivere e la sua permanenza in nerazzurro è tutt'altro che scontata, al di là di un contratto che scade nel giugno 2027. Anzi, forse proprio per questo. Già la scorsa estate, Galatasaray prima e Fenerbahce dopo, hanno proposto a Calhanoglu, che a febbraio ha compiuto 32 anni, di giocare finalmente in Turchia, visto che la sua carriera fin qui si è divisa fra Germania (dov'è nato) e e Italia (dov'è arrivato nel 2017), ma le richieste dell'Inter (25 milioni) hanno impedito che la trattativa decollasse veramente".