In estate arriverà il bivio: rinnovo o addio all'Inter. Questi gli scenari per il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con i nerazzurri nel giugno del 2027 e già la scorsa estate nel mirino del Galatasaray, che potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi. A tal proposito, scrive Il Giornale:
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Inter, Calhanoglu non inizierà il 26-27 in scadenza: “Rinnovo o addio, gli scenari. Oaktree…”
"Le prossime due settimane contano per tutti, non solo per noi. E per Calhanoglu forse contano anche di più. Oltre il Mondiale da conquistare, c'è infatti un futuro ancora da scrivere e la sua permanenza in nerazzurro è tutt'altro che scontata, al di là di un contratto che scade nel giugno 2027. Anzi, forse proprio per questo. Già la scorsa estate, Galatasaray prima e Fenerbahce dopo, hanno proposto a Calhanoglu, che a febbraio ha compiuto 32 anni, di giocare finalmente in Turchia, visto che la sua carriera fin qui si è divisa fra Germania (dov'è nato) e e Italia (dov'è arrivato nel 2017), ma le richieste dell'Inter (25 milioni) hanno impedito che la trattativa decollasse veramente".
"Ora, la questione resta aperta, Calha non entrerà nella stagione col contratto in scadenza. Quindi, o Marotta proporrà al calciatore un rinnovo biennale (non è la politica di Oaktree, ma stiamo parlando di un giocatore importante) oppure stavolta ascolterà le offerte in arrivo da Istanbul. Che sarebbero più alte dopo un mondiale giocato da protagonista".
(Fonte: Il Giornale)
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