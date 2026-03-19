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Inter, Calhanoglu non inizierà il 26-27 in scadenza: “Rinnovo o addio, gli scenari. Oaktree…”

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In estate arriverà il bivio: rinnovo o addio all'Inter. Questi gli scenari per il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto nel 2027
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In estate arriverà il bivio: rinnovo o addio all'Inter. Questi gli scenari per il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con i nerazzurri nel giugno del 2027 e già la scorsa estate nel mirino del Galatasaray, che potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi. A tal proposito, scrive Il Giornale:

Inter, Calhanoglu non inizierà il 26-27 in scadenza: “Rinnovo o addio, gli scenari. Oaktree…”- immagine 2
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"Le prossime due settimane contano per tutti, non solo per noi. E per Calhanoglu forse contano anche di più. Oltre il Mondiale da conquistare, c'è infatti un futuro ancora da scrivere e la sua permanenza in nerazzurro è tutt'altro che scontata, al di là di un contratto che scade nel giugno 2027. Anzi, forse proprio per questo. Già la scorsa estate, Galatasaray prima e Fenerbahce dopo, hanno proposto a Calhanoglu, che a febbraio ha compiuto 32 anni, di giocare finalmente in Turchia, visto che la sua carriera fin qui si è divisa fra Germania (dov'è nato) e e Italia (dov'è arrivato nel 2017), ma le richieste dell'Inter (25 milioni) hanno impedito che la trattativa decollasse veramente".

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"Ora, la questione resta aperta, Calha non entrerà nella stagione col contratto in scadenza. Quindi, o Marotta proporrà al calciatore un rinnovo biennale (non è la politica di Oaktree, ma stiamo parlando di un giocatore importante) oppure stavolta ascolterà le offerte in arrivo da Istanbul. Che sarebbero più alte dopo un mondiale giocato da protagonista".

(Fonte: Il Giornale)

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