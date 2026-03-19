Aleksandar Stankovic ha prenotato un posto nel futuro dell'Inter. E lo ha fatto a suon di ottime prestazioni e di gol con la maglia del Bruges

Marco Macca Redattore 19 marzo - 12:30

Aleksandar Stankovic ha prenotato un posto nel futuro dell'Inter. E lo ha fatto a suon di ottime prestazioni e di gol con la maglia del Bruges. A fronte di un investimento di 23 milioni di euro (ma, al netto dei 10 incassati l'anno scorso, saranno di fatto 13), i nerazzurri hanno tutte le intenzioni di esercitare la recompra presente nell'accordo con i belgi e di riportare a Milano il centrocampista. Per la gioia di Chivu, che lo conosce fin dai tempi della Primavera. Scrive il Corriere dello Sport:

"Alla luce del rendimento molto positivo del ragazzo, l’Inter ormai non ha più dubbi: l’intenzione è quella di richiamarlo alla base già al termine di questa stagione. Il Bruges, che ha già versato nelle casse dell’Inter circa 9,5 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del calciatore la scorsa estate, riceverà 23 milioni. Cifra importante, ma assolutamente coerente con il percorso di valorizzazione che ha garantito al giovane Stankovic".

"Il suo talento, esposto nella scintillante vetrina della Champions, ha avuto modo di germogliare ulteriormente dopo il primo prestito dai nerazzurri al Lucerna. Lo ha fortificato, rendendolo un giocatore ormai pronto all’uso. Per caratteristiche, tra l’altro, è anche il tipo di giocatore che sembra mancare alla mediana dell’Inter. Porterebbe fisicità, ma anche visione di gioco e capacità non indifferente nel tiro da fuori. Chivu, che lo ha visto crescere come ragazzo prima ancora che come calciatore, nutre nei suoi confronti ovviamente un affetto particolare".

(Fonte: Corriere dello Sport)