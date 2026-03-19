Manu Kone è stato un obiettivo dell'Inter già in estate ma può diventarlo anche per il prossimo giugno: ecco cosa scrive il Messaggero

Matteo Pifferi Redattore 19 marzo - 12:47

Nei giorni scorsi si è parlato ancora di un interesse dell'Inter per Manu Kone. I nerazzurri ci hanno già provato durante l'estate dopo che la trattativa con l'Atalanta per Lookman era saltata ma la Roma, dopo una fase iniziale di tentennamento, ha deciso di dichiarare incedibile il centrocampista.

E l'edizione odierna del Messaggero torna a parlare di Kone-Inter, visto che la notizia è tornata di moda proprio in questa settimana: "A tal proposito: le voci sull'Inter continuano a circolare. E nessuno ha interesse a smentirle. Figuriamoci Koné che con il suo fare guascone guarda avanti. O almeno ci prova. Perché sta convivendo da tempo con qualche noia muscolare che non gli permette di recuperare velocemente tra una partita e l'altra.

Anche ieri Gasperini, nel tracciare il bollettino di chi il giorno prima aveva svolto lavoro individuale, lo ha etichettato come «quello che sta peggio». Parole che si sommano al forfait nella partita d'andata al Dall'Ara e alla prova anonima di Como. Poi, però, il ragazzo ha svolto l'intera seduta, ha corso, calciato in porta, scherzato con i compagni. Insomma, il solito Manu. Che a meno di sorprese, partirà quindi dal 1'", chiosa il Messaggero.