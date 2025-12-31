"Hakan Çalhanoglu condivide con Pulisic la scadenza contrattuale con l’Inter: giugno 2027. Ha messo alle spalle un’estate movimentata, in cui al botta e risposta via social con Lautaro e Marotta ha fatto seguito un tam tam mediatico alimentato dalla madre patria, senza che realmente Galatasaray o Fenerbahçe (i club accreditati a prenderlo) facessero un’offerta degna di questo nome all’Inter. Passata la bufera, Çalhanoglu è tornato ad essere un perno del progetto. Ha messo a segno sei reti in campionato, terzo dietro a Lautaro e Pulisic pur essendo un centrocampista e avendo anche sbagliato un rigore proprio contro il Milan".