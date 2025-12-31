Dopo mesi di speculazioni e chiacchiere sul suo probabile addio all'Inter, Hakan Calhanoglu potrebbe a sorpresa rinnovare il contratto con i nerazzurri, attualmente in scadenza nel 2027. Scrive a tal proposito Il Giorno:
calciomercato
Inter, scenario a sorpresa per Calhanoglu: “Può rinnovare! Nuova scadenza e cifre”
"Hakan Çalhanoglu condivide con Pulisic la scadenza contrattuale con l’Inter: giugno 2027. Ha messo alle spalle un’estate movimentata, in cui al botta e risposta via social con Lautaro e Marotta ha fatto seguito un tam tam mediatico alimentato dalla madre patria, senza che realmente Galatasaray o Fenerbahçe (i club accreditati a prenderlo) facessero un’offerta degna di questo nome all’Inter. Passata la bufera, Çalhanoglu è tornato ad essere un perno del progetto. Ha messo a segno sei reti in campionato, terzo dietro a Lautaro e Pulisic pur essendo un centrocampista e avendo anche sbagliato un rigore proprio contro il Milan".
"Dai rumors per l’addio si è passati a quelli per un prolungamento, dal 2027 al 2028, con cifre che non dovrebbero mutare di molto e con l’intento di non abbassare la valutazione del cartellino per l’avvicinarsi della scadenza. L’altra ragione è prettamente di bilancio: un contratto più lungo può cambiare i termini dell’ammortamento, dato non secondario quando si parla di stipendi particolarmente onerosi. E il contratto del play agli ordini di Chivu si aggira attorno ai 6,5 milioni netti l’anno".
(Fonte: Il Giorno)
