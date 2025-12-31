Dopo avere sperato, col cambio di allenatore, di poter trovare maggiore spazio nell'Inter, soprattutto grazie a un ipotetico cambio di modulo, Frattesi si è ritrovato a giocare ancora meno. E ora valuta con attenzione il futuro.
calciomercato
Frattesi, Juve in prima linea: l’idea di Marotta e Ausilio. Pressing importante di un altro club
"La prossima sessione invernale di mercato avrà contorni molto simili a quella del gennaio 2025, con l’entourage del giocatore chiamato a un approfondito giro d’orizzonti per cercare l’incastro giusto. Il minutaggio finora accumulato non può soddisfare Frattesi, soprattutto a tre mesi dallo spareggio per i mondiali e a sei – ci si augura – dalla fase finale della competizione. Certe gerarchie saranno difficilmente scalfibili nel corso della stagione. L’ex Sassuolo è stato, soprattutto nell’anno dello scudetto e in alcuni momenti della scorsa Champions League, uno straordinario jolly su cui fare affidamento all’occorrenza. Per caratteristiche è spesso stato l’unico giocatore in grado di dare imprevedibilità alla squadra, rompendo gli equilibri a gara in corso nelle partite più intricate. Non sempre è riuscito a fare altrettanto dal primo minuto. Quest’anno l’unico exploit è arrivato in Coppa Italia contro il Venezia, troppo poco per considerarlo un segnale. Anche perché dopo quella sera è tornato a essere impiegato con il contagocce", sottolinea il Corriere dello Sport.
"I presupposti, come detto, sono gli stessi di un anno fa. Rimane da capire se in qualche modo ora si arriverà a definire la cessione soltanto ipotizzata fino a questo momento. Il nome del numero 16 nerazzurro è finito in cima al taccuino dei dirigenti della Juventus, su richiesta esplicita di Spalletti, convinto di poterlo rigenerare. All’ex ct dell’Italia strizza l’occhio Frattesi, a sua volta intrigato dalla possibilità di rilanciarsi con un allenatore con cui ha già lavorato. Ai bianconeri, inoltre, manca un giocatore con quelle caratteristiche. Non per questo Marotta e Ausilio agevoleranno però l’operazione: prima di rinforzare una squadra di vertice, in viale della Liberazione ci penseranno su attentamente. E, a prescindere, l'obiettivo rimane quello di portare a casa eventualmente un gruzzoletto importante. Per cui vanno tenute in considerazione anche alternative alla piazza torinese. Una ad esempio, non l’unica, porta in Turchia. Va segnalato infatti che il Fenerbahçe ha già iniziato da giorni un corteggiamento per provare a convincere il ragazzo a cambiare completamente aria. Per una questione ambientale, per l’Inter sarebbe sicuramente alternativa più gradita", aggiunge Gazzetta.
