"La prossima sessione invernale di mercato avrà contorni molto simili a quella del gennaio 2025, con l’entourage del giocatore chiamato a un approfondito giro d’orizzonti per cercare l’incastro giusto. Il minutaggio finora accumulato non può soddisfare Frattesi, soprattutto a tre mesi dallo spareggio per i mondiali e a sei – ci si augura – dalla fase finale della competizione. Certe gerarchie saranno difficilmente scalfibili nel corso della stagione. L’ex Sassuolo è stato, soprattutto nell’anno dello scudetto e in alcuni momenti della scorsa Champions League, uno straordinario jolly su cui fare affidamento all’occorrenza. Per caratteristiche è spesso stato l’unico giocatore in grado di dare imprevedibilità alla squadra, rompendo gli equilibri a gara in corso nelle partite più intricate. Non sempre è riuscito a fare altrettanto dal primo minuto. Quest’anno l’unico exploit è arrivato in Coppa Italia contro il Venezia, troppo poco per considerarlo un segnale. Anche perché dopo quella sera è tornato a essere impiegato con il contagocce", sottolinea il Corriere dello Sport.