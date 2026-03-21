La scorsa estate il suo addio sembrava a un passo, alla fine all'Inter non è arrivata l'offerta giusta e Hakan Calhanoglu è rimasto a Milano. Adesso, a un anno dalla fine del contratto, il centrocampista potrebbe lasciare Milano, destinazione Turchia.
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Calhanoglu, in Turchia sicuri: ecco la cifra per convincere l’Inter. Stankovic e Koné…
"In ogni caso anche la fragilità fisica mostrata in questa stagione da Calhanoglu verrà tenuta in conto dai vertici di Viale della Liberazione a fine annata, quando il regista avrà solo un anno di contratto, sull’offerta per il rinnovo. Uno degli agenti del turco è stato di recente a Milano, pare solo per trovare il suo assistito, visto che un ipotetico meeting con l’Inter non è stato né confermato, né smentito", si legge su Tuttosport.
"Da Istanbul restano sicuri che il Galatasaray, offrendo 10-15 milioni e un lauto ingaggio al play, potrà arrivare a dama prima del Mondiale. Nel frattempo l’Inter riporterà a casa Aleksandar Stankovic pagando al Bruges i 23 milioni della recompra, con i nerazzurri che continuano a monitorare Koné della Roma, ora infornato e out un mese: per lui niente Inter-Roma".
(Tuttosport)
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