Ha un contratto in scadenza nel 2027 e un quadro non così chiaro del futuro. Ha rischiato di partire l’estate scorsa, ma poi è rimasto

Marco Astori Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 08:32)

Il futuro di Hakan Calhanoglu con l'Inter non è in alcun modo definito: il centrocampista turco è infatti in scadenza nel 2027 e al momento non è ancora stata presa una decisione in merito ad un eventuale rinnovo o una cessione.

Spiega il Quotidiano Sportivo: "Ha rischiato di partire l’estate scorsa, dopo gli screzi post-Mondiale per club e con la stampa turca in pressing (meno il Galatasaray che per il cartellino non ha mai offerto cifre importanti). È invece rimasto ed è ripartito a tutta, salvo fermarsi per frequenti intoppi fisici, che una pulce nell’orecchio ad Ausilio l’hanno messa: vale 6,5 milioni l’anno un giocatore che salta così tante partite?

È una considerazione che verrà fatta nuovamente a breve, anche se la moltitudine di giocatori in scadenza già quest’anno e qualche compagno dal futuro incerto favoriscono una prosecuzione del rapporto, magari anche senza prolungamento".