Uno dei principali temi di attualità in casa Inter è sicuramente il futuro di Alessandro Bastoni: il pressing del Barcellona si sta facendo sempre più insistente e anche lui è a conoscenza del forte interesse del club spagnolo.
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Futuro Bastoni, la verità sulla posizione dell’Inter! E c’è un retroscena: disse no a Conte a…
I catalani sono una calamita non indifferente, tra le pochissime destinazioni che potrebbero farlo vacillare: cosa filtra
Ecco cosa filtra anche sulla posizione dell'Inter secondo il Quotidiano Sportivo: "Il giocatore, che in trasferta sta prendendo fischi in ogni teatro dopo Inter-Juventus, sa di avere il Barcellona sulle sue tracce.
Ha già respinto la corte di altri club in passato (in primis il Tottenham quando il tecnico era Conte) ma i catalani sono una calamita non indifferente, tra le pochissime destinazioni che potrebbero farlo vacillare. E che, davanti alla giusta cifra, potrebbero convincere anche l’Inter, che pure sarebbe ben contenta di tenersi stretta il centrale".
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