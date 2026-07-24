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I tifosi dell'Inter attendono uno scatto della società sul mercato. Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione, con un nome in primo piano:

"L'Inter continua a lavorare su Romero, oggi è lui sorprendentemente il nome in primo piano per il mercato. Doveva essere l'esterno destro, e invece è il Romero. Al Mondiale ha fatto vedere buone cose, ma nell'arco della stagione è sempre soggetto a qualche espulsione e bisogna tenerne conto. Si fa una valutazione alta per lui, sono sorpreso perché non mi sembra uno che ti cambia il volto della difesa".

Getty Images

"Ero convinto che l'esterno fosse la priorità, poi dopo Palestra e Khalaili ora ci si sta concentrando sul difensore centrale. Ho le vostre stesse perplessità. Vediamo cosa succede con Romero: si parla di una valutazione di 50 milioni, non penso che l'Inter arriverà a quella cifra, potrebbe anche essere uno specchietto per le allodole per poi tirar fuori qualcos'altro. Credo poco a questa pista, come quella su Spence".