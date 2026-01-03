L'esterno portoghese vuole lasciare l'Al-Hilal, e vuole farlo quanto prima: il punto sull'esterno portoghese

Fabio Alampi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 20:25)

Joao Cancelo rimane al centro del mercato internazionale.

L'esterno portoghese vuole lasciare l'Al-Hilal, e vuole farlo quanto prima: su di lui si sono mosse il Barcellona e l'Inter, con la Juventus sullo sfondo. Tutte sue ex squadre, casualità o meno.

La situazione è nota: il giocatore preferirebbe tornare in Spagna, ma il club più attivo è quello nerazzurro, che non vuole arrendersi e proverà fino all'ultimo a convincerlo. Secondo Sky Sport, la dirigenza interista è pronta a inserire nella trattativa un calciatore gradito a Simone Inzaghi.

I nomi sono quelli di due suoi fedelissimi: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Sul primo, 38 anni a febbraio, ci sono però i dubbe legati all'età da parte dei sauditi. Il tutto senza dimenticare la questione ingaggio del lusitano, che in Arabia Saudita percepisce 18 milioni netti a stagione.