Romano: “Dubbi su comportamenti di Cancelo? Se ne parla, vi posso dire che l’Inter…”

Interessante aneddoto svelato da Fabrizio Romano su Joao Cancelo e l’Inter: ecco la verità sui comportamenti del portoghese
Interessante aneddoto svelato da Fabrizio Romano su Joao Cancelo e l’Inter.

Queste le parole dell’esperto di mercato, dal suo canale YouTube.

“Chivu su Cancelo non ha voluto commentare, ma posso garantirvi che dietro le quinte Chivu è stato assolutamente coinvolto nell’operazione Cancelo e l’ha approvata dal punto di vista tecnico, comportamentale.

Si parla sempre di dubbi sui comportamenti di Cancelo, l’Inter ha già dato il via libera in questo senso e anche Chivu stesso. C’è da capire ora cosa vorrà fare il giocatore”.

