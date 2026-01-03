Interessante aneddoto svelato da Fabrizio Romano su Joao Cancelo e l’Inter.
Interessante aneddoto svelato da Fabrizio Romano su Joao Cancelo e l’Inter: ecco la verità sui comportamenti del portoghese
Queste le parole dell’esperto di mercato, dal suo canale YouTube.
“Chivu su Cancelo non ha voluto commentare, ma posso garantirvi che dietro le quinte Chivu è stato assolutamente coinvolto nell’operazione Cancelo e l’ha approvata dal punto di vista tecnico, comportamentale.
Si parla sempre di dubbi sui comportamenti di Cancelo, l’Inter ha già dato il via libera in questo senso e anche Chivu stesso. C’è da capire ora cosa vorrà fare il giocatore”.
