Matteo Pifferi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 12:46)

L'Inter continua a premere per avere Joao Cancelo e la società nerazzurra spera nel sì del giocatore nel giro di una settimana. La volontà del club, infatti, è quella di non andare per le lunghe ma quella di cogliere un'opportunità che si è aperta per rinforzare la rosa.

"Ad ogni modo, alla luce del cambio di rotta sul sostituto di Dumfries, non è comunque il caso di escludere totalmente un innesto anche in difesa. I piani per la fascia sono mutati non per mancanza di fiducia nei confronti di Luis Henrique che, al contrario, viene ritenuto in costante crescita e destinato a prendersi definitivamente la scena in casa nerazzurra (per lui anche offerte da Premier e Turchia, tutte in linea con l’investimento da circa 25 milioni effettuato in estate), quanto per i dubbi sui tempi per riavere Dumfries in forma", racconta il Corriere dello Sport.

"Il suo rientro è previsto per metà marzo, ma ha sempre faticato a ritrovare la condizione dopo lunghi stop. Meglio cautelarsi visto tra gennaio e febbraio l’Inter è attesa da impegni decisivi in A e in Champions", chiosa poi il quotidiano.