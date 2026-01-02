FC Inter 1908
calciomercato

Sky – Cancelo, Inter alla finestra: l’entourage del calciatore al lavoro con l’Al-Hilal - immagine 1
Il giocatore portoghese è in procinto di lasciare il club arabo e i nerazzurri sarebbero interessati al suo ingaggio. C'è ovviamente da risolvere la questione stipendio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Cifre fuori mercato. Quelle che Joao Cancelo, esterno portoghese, percepisce dall'Al-Hilal (la squadra che Inzaghi arriva nel campionato arabo) sono cifre fuori portata nel campionato italiano. 18 mln di euro netti a stagione. In questo momento il giocatore resta in uscita dal club saudita. In questi giorni Inter, Juve e Barcellona si sono informate sul calciatore, spiegano a Skysport, con il suo entourage. I nerazzurri sembrano essere i più convinti perché hanno la necessità di riempire il vuoto lasciato dall'infortunio di Dumfries.

Sky – Cancelo, Inter alla finestra: l’entourage del calciatore al lavoro con l’Al-Hilal- immagine 2
Getty Images

L'entourage, con a capo Mendes, segue la questione e l'Inter è alla finestra per capire come il calciatore risolverà il suo contratto con il club arabo. Ci sarà da capire se è prevista una buonuscita o se contribuirà al pagamento dell'ingaggio fino alla fine della stagione.

Il club nerazzurro, rispetto alle concorrenti, ha portato avanti i contatti in maniera più convinta con chi segue il calciatore che a Milano ha giocato nella stagione 2017-2018, arrivava in prestito dal Valencia. E l'anno dopo lo aveva acquistato la Juve.

(Fonte: SS24)

 

