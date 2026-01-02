Il giocatore portoghese è in procinto di lasciare il club arabo e i nerazzurri sarebbero interessati al suo ingaggio. C'è ovviamente da risolvere la questione stipendio

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 12:54)

Cifre fuori mercato. Quelle che Joao Cancelo, esterno portoghese, percepisce dall'Al-Hilal (la squadra che Inzaghi arriva nel campionato arabo) sono cifre fuori portata nel campionato italiano. 18 mln di euro netti a stagione. In questo momento il giocatore resta in uscita dal club saudita. In questi giorni Inter, Juve e Barcellona si sono informate sul calciatore, spiegano a Skysport, con il suo entourage. I nerazzurri sembrano essere i più convinti perché hanno la necessità di riempire il vuoto lasciato dall'infortunio di Dumfries.

L'entourage, con a capo Mendes, segue la questione e l'Inter è alla finestra per capire come il calciatore risolverà il suo contratto con il club arabo. Ci sarà da capire se è prevista una buonuscita o se contribuirà al pagamento dell'ingaggio fino alla fine della stagione.

Il club nerazzurro, rispetto alle concorrenti, ha portato avanti i contatti in maniera più convinta con chi segue il calciatore che a Milano ha giocato nella stagione 2017-2018, arrivava in prestito dal Valencia. E l'anno dopo lo aveva acquistato la Juve.

(Fonte: SS24)