L'ex Lazio, tentato anche dalla possibilità di un addio anticipato, è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro

Marco Astori Redattore 2 gennaio - 10:00

Occhio anche a possibili movimenti importanti in difesa in casa Inter: non è certa la permanenza di Stefan De Vrij, in scadenza il prossimo giugno e alla ricerca di minutaggio in vista del Mondiale. Secondo il Corriere dello Sport, "l'ex Lazio, tentato anche dalla possibilità di un addio anticipato, è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro a pochi mesi dal mondiale. Di sicuro saluterà Palacios, mai preso in considerazione neanche da Chivu.

In entrata non è escluso quindi, in base ai possibili incastri, che qualcosa accada già nel corso della sessione invernale: il club nerazzurro ha messo ormai da settimane nel mirino Tarik Muharemovic del Sassuolo, in evidenza in questa prima parte di stagione. Il difensore bosniaco, classe 2003, mette d’accordo un po’ tutti, al di là del dato anagrafico. Per caratteristiche fisiche e per il fatto che sia un mancino risponde sicuramente all’identikit stilato in viale della Liberazione.

Rimane ancora da capire che tipo di valutazione ne faccia il club neroverde, considerando che sarà costretto a corrispondere il 50% dei profitti alla Juventus, in virtù di una clausola stipulata al momento del suo trasferimento in Emilia. Marotta ha già avuto modo di esplicitare il gradimento all’amico Carnevali, con cui magari tornerà a confrontarsi a stretto giro per anticipare la concorrenza".