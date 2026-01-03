L'Inter ha deciso di affondare il colpo per Joao Cancelo, convinta che il laterale portoghese sia la soluzione migliore per rinforzare la fascia destra, priva di Dumfries fino a marzo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Cancelo soluzione migliore possibile: “Per sbloccare il suo arrivo l’Inter è disposta a…”
calciomercato
Cancelo soluzione migliore possibile: “Per sbloccare il suo arrivo l’Inter è disposta a…”
L'Inter ha deciso di affondare il colpo per Joao Cancelo, convinta che il laterale portoghese sia la soluzione migliore per rinforzare la fascia
Niccolò Ceccarini scrive nel suo editoriale per TMW:
"Per l’Inter Cancelo rappresenta la soluzione migliore possibile in questo momento. E per favorire il suo arrivo i nerazzurri stanno pensando di impostate uno scambio con Acerbi o De Vrij".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA