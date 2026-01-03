FC Inter 1908
L'Inter ha deciso di affondare il colpo per Joao Cancelo, convinta che il laterale portoghese sia la soluzione migliore per rinforzare la fascia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter ha deciso di affondare il colpo per Joao Cancelo, convinta che il laterale portoghese sia la soluzione migliore per rinforzare la fascia destra, priva di Dumfries fino a marzo.

Niccolò Ceccarini scrive nel suo editoriale per TMW:

Getty Images

"Per l’Inter Cancelo rappresenta la soluzione migliore possibile in questo momento. E per favorire il suo arrivo i nerazzurri stanno pensando di impostate uno scambio con Acerbi o De Vrij".

(Fonte: TMW)

