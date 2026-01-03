FC Inter 1908
Inter, Marchetti: “Numero stranieri? No, Cancelo via perché ha rotto col club! E risulta…” - immagine 1
A Deejay Football Club, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo e non solo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo e non solo: "Lui ha rotto completamente con l'Al Hilal e deve andare via. L'Inter non può assolutamente pagare 18 milioni, ma questo è un problema per gli arabi e non dei nerazzurri.

Inter, Marchetti: “Numero stranieri? No, Cancelo via perché ha rotto col club! E risulta…”- immagine 2

C'è anche il Barcellona, che forse nelle preferenze del giocatore è avanti, ma bisogna capire se ha la forza e l'intenzione di prenderlo. Ma l'Inter può parlare con l'Al Hilal di scambi, perché Acerbi e De Vrij sono due giocatori che possono interessare in Arabia e la situazione potrebbe anche sbloccarsi così. Cancelo deve andare via perché ha rotto con il club".

