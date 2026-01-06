Joao Cancelo tornerà a vestire la maglia del Barcellona. Alla fine la strategia del portoghese di attendere una mossa da parte del club blaugrana ha pagato. L'Inter , dal canto suo, aveva sperato fino all'ultimo perché Cancelo rappresentava una occasione da cogliere.

"Va da sé che, nonostante Marotta e Ausilio avessero raggiunto da giorni un accordo con gli arabi per lo scambio di prestiti coinvolgendo uno fra Acerbi e De Vrij, ora i difensori resteranno entrambi alla Pinetina. Non è certa invece la permanenza ad Appiano di Davide Frattesi, finito sotto la lente di ingrandimento del Galatasaray".