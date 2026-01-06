Joao Cancelo tornerà a vestire la maglia del Barcellona. Alla fine la strategia del portoghese di attendere una mossa da parte del club blaugrana ha pagato. L'Inter, dal canto suo, aveva sperato fino all'ultimo perché Cancelo rappresentava una occasione da cogliere.
calciomercato
CorSera – Cancelo, no drammi Inter per un motivo. De Vrij e Acerbi stop. Frattesi…
Ma, come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro non ne fa un dramma, "avendo assistito alla crescita progressiva di Luis Henrique, utilizzato domenica sera contro il Bologna nell’ottava gara consecutiva da titolare".
"Va da sé che, nonostante Marotta e Ausilio avessero raggiunto da giorni un accordo con gli arabi per lo scambio di prestiti coinvolgendo uno fra Acerbi e De Vrij, ora i difensori resteranno entrambi alla Pinetina. Non è certa invece la permanenza ad Appiano di Davide Frattesi, finito sotto la lente di ingrandimento del Galatasaray".
"I turchi stanno provando a vincere le resistenze della mezzala presentando una busta paga da 5 milioni comprensivi di bonus. Con l’Inter discutono sulla base di un prestito da 5 milioni con riscatto a 30. Il rebus è legato alle variabili che lo renderebbero obbligatorio: i nerazzurri lo vorrebbero praticamente certo, il club di Istanbul, invece, meno scontato".
(Corriere della Sera)
