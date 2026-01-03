L'Inter ora ha intenzione di chiudere il prima possibile l'operazione Cancelo: "Del resto rimane un solo nodo da sciogliere"

Matteo Pifferi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 08:19)

"Le occasioni vanno colte. Il prima possibile, peraltro. Davanti all’Inter si è materializzata quella di prendere Cancelo, offerto dal suo procuratore Mendes, e così sono venuti meno i propositi iniziali di non “tappare” il buco aperto dall’infortunio di Dumfries. Anzi, ora c’è fretta di chiudere la pratica". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'operazione Cancelo.

L'Inter, infatti, ha deciso di porre un limite, una deadline per capire se chiudere in maniera positiva o meno l'operazione: "Il portoghese dovrà dare una risposta definitiva entro la prossima settimana, non c’è intenzione di andare oltre. Del resto, l’unico nodo da sciogliere ormai sono proprio le intenzioni del giocatore, proposto anche Juventus, Benfica e soprattutto Barcellona. Ebbene, Cancelo gradirebbe tornare in Catalogna, solo che finora non ci sarebbe stata corrispondenza da parte della squadra blaugrana", sottolinea il CorSport che spiega che Flick preferisca un centrale anziché un terzino destro oltre al fatto che il Barcellona sia in un equilibrio precario in ottica FFP.

L'Inter, come detto, non ha intenzione di aspettare a lungo anche perché con l'Al-Hilal c'è già un'intesa di massima, visto che il club arabo coprirebbe buona parte dei 9 mln che rimangono dello stipendio da 18 mln annui che percepisce il portoghese. Inzaghi, tra l'altro, vorrebbe uno tra Acerbi e De Vrij.