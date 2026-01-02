Il nome di Joao Cancelo è lì, sulla scrivania dei dirigenti, che stanno valutando il da farsi analizzando tutti i pro e i contro di un'operazione del genere

Marco Astori Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 09:46)

Sono ore calde in casa Inter per quanto riguarda il mercato: il nome di Joao Cancelo è lì, sulla scrivania dei dirigenti, che stanno valutando il da farsi analizzando tutti i pro e i contro di un'operazione del genere. Ecco cosa fa sapere il Corriere dello Sport: "L’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di impegnare una cifra importante su un giocatore che potrebbe al massimo permettersi solo per un lasso limitato di tempo, togliendosi margine per intervenire in maniera significativa a giugno.

Cosa che in quella zona di campo intende assolutamente fare (Palestra rimane il primo nome). In più, in viale della Liberazione continuano a confidare nella crescita di Luis Henrique, confortati dalla continuità che sta avendo nell’ultimo periodo. La prestazione contro l’Atalanta è stata oggetto di discussione: all’interno del club sono convinti che il brasiliano nel lungo periodo possa diventare un punto fermo.

Anche per questo motivo non è da escludere che alla fine si deciderà di ripiegare su una soluzione low cost, per colmare la lacuna che ora è palese e dare comunque a Chivu una soluzione in più. Il profilo potrebbe essere simile a quello tracciato lo scorso gennaio, quando Zalewski arrivò a condizioni vantaggiose e si rivelò comunque prezioso per Inzaghi. Gennaio è appena iniziato e il borsino nerazzurro rimane in evoluzione: arriveranno di sicuro aggiornamenti a stretto giro".