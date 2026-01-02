Nel mirino del club turco c'è da settimane il centrocampista dell'Inter che interessa anche alla Juve e potrebbe partire a gennaio

Il Fenerbahçe, intenzionato a rafforzare il centrocampo, ha ufficializzato il proprio interesse per Davide Frattesi , che veste la maglia dell’Inter. Il calciatore 26enne aveva firmato con l’Inter nel 2024, dopo aver giocato una stagione in prestito, trasferendosi dal Sassuolo per una cifra di 32 milioni di euro.

In questa stagione Frattesi ha trovato poco spazio, disputando solo 198 minuti in 8 partite di campionato. Il club gialloblù desidera prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è favorevole al trasferimento perché vuole indossare la maglia dell’Italia al Mondiale che si terrà negli Stati Uniti nel mese di giugno.