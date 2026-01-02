FC Inter 1908
Inter, Palacios ai margini: vuole restare, no alla cessione. “La situazione cambia se…”

Il difensore è fuori dai piani dei nerazzurri ma non vuole partire prima dell'estate: una possibile soluzione per l'addio
Alessandro De Felice
Un vero e proprio caso. Tomas Palacios resta ad Appiano Gentile ma è finito ai margini della rosa nerazzurra. Il 22enne argentino è infortunato e dovrà stare ai box per altri 20 giorni, ma l’Inter lavora alla cessione.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, bisogna capire la formula, anche se Palacios si impunta per rimanere a Milano almeno fino a fine stagione.

Per la Rosea, una soluzione potrebbe sbloccare l’addio già a gennaio:

“Se la sua ex squadra in patria, l’Independiente Rivadavia, dovesse avanzare una proposta, la situazione potrebbe anche cambiare”.

