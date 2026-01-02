Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Joao Cancelo per gennaio: anche la Juventus ha parlato con Jorge Mendes di un possibile ritorno del portoghese. Ecco cosa risulta in merito a Tuttosport: "Un “Derby d’Italia” di gennaio, con Mendes a fare da arbitro. L’ha proposto a tutte e due le ex amanti di Cancelo. Con risposte fredde, per il momento. Attendismo allo stato puro. Prima ci ha provato, però, con l’Inter.
Mercato, ecco cos’ha risposto davvero l’Inter a Jorge Mendes quando ha proposto Cancelo
Una chiacchierata che nasce dall’infortunio di Denzel Dumfries e alle incognite sul recupero di Matteo Darmian, che da un mese ha appena spento 36 candeline. Oaktree non ama operazioni di questo tipo: un over 30 (che all’Al-Hilal percepisce 18 milioni a stagione) non è il target del fondo. Lo sanno sia Marotta che Ausilio. Entrambi convinti che possano venir fuori le qualità di Luis Henrique, l’uomo deputato a colmare la lacuna sulla corsia di destra: l’ex Marsiglia finora non ha fatto stropicciare gli occhi, ma sta vivendo una fase di crescita. E l’Inter è curiosa di capire l’evoluzione. Risposta a Mendes? Grazie, ma no grazie. Eventualmente se ne riparla tra qualche giorno.
Così il potentissimo procuratore si è rivolto alla Juve. Altra squadra che sulla corsia di destra è migliorabile: Joao Mario ha le valigie in mano e ormai c’è il factotum McKennie a presidiare la fascia. Ottima soluzione dalla futuribilità però incerta. Cancelo ha lavorato con Spalletti all’Inter. Lo riaccoglierebbe a braccia aperte, anche a scatola chiusa. Diverso è l’approccio della Juve: possibilista, sì, ma solo a cifre estremamente contenute".
