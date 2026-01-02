Una chiacchierata che nasce dall’infortunio di Denzel Dumfries e alle incognite sul recupero di Matteo Darmian, che da un mese ha appena spento 36 candeline

Marco Astori Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 09:16)

Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Joao Cancelo per gennaio: anche la Juventus ha parlato con Jorge Mendes di un possibile ritorno del portoghese. Ecco cosa risulta in merito a Tuttosport: "Un “Derby d’Italia” di gennaio, con Mendes a fare da arbitro. L’ha proposto a tutte e due le ex amanti di Cancelo. Con risposte fredde, per il momento. Attendismo allo stato puro. Prima ci ha provato, però, con l’Inter.

Una chiacchierata che nasce dall’infortunio di Denzel Dumfries e alle incognite sul recupero di Matteo Darmian, che da un mese ha appena spento 36 candeline. Oaktree non ama operazioni di questo tipo: un over 30 (che all’Al-Hilal percepisce 18 milioni a stagione) non è il target del fondo. Lo sanno sia Marotta che Ausilio. Entrambi convinti che possano venir fuori le qualità di Luis Henrique, l’uomo deputato a colmare la lacuna sulla corsia di destra: l’ex Marsiglia finora non ha fatto stropicciare gli occhi, ma sta vivendo una fase di crescita. E l’Inter è curiosa di capire l’evoluzione. Risposta a Mendes? Grazie, ma no grazie. Eventualmente se ne riparla tra qualche giorno.

Così il potentissimo procuratore si è rivolto alla Juve. Altra squadra che sulla corsia di destra è migliorabile: Joao Mario ha le valigie in mano e ormai c’è il factotum McKennie a presidiare la fascia. Ottima soluzione dalla futuribilità però incerta. Cancelo ha lavorato con Spalletti all’Inter. Lo riaccoglierebbe a braccia aperte, anche a scatola chiusa. Diverso è l’approccio della Juve: possibilista, sì, ma solo a cifre estremamente contenute".