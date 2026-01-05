Il quotidiano spagnolo parla della trattativa per il calciatore portoghese che vede implicato anche l'interesse dei blaugrana

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 16:23)

La sensazione è che il destino di Joao Cancelo sarà deciso nei prossimi giorni. Lo scrive anche Marca in un articolo firmato da Matteo Moretto che spiega: "Ci sono due possibili destinazioni per il giocatore portoghese, che attualmente gioca nell'Al Hilal. Una di queste è l'Inter , che è interessata a lui. Il club ha già informato Jorge Mendes, agente del giocatore, di volere Cancelo e sarebbe disposta a proporre al club saudita un accordo che potrebbe includere Acerbi o De Vrij , visto che Simone Inzaghi è interessato a un difensore centrale", si legge.

"Dall'altro lato, c'è il Barcellona. Cancelo si è offerto al club catalano, dato l'infortunio di Andreas Christensen e il fatto che possono ingaggiare giocatori senza le restrizioni del Fair Play. Il rapporto tra Jorge Mendes e Laporta è eccellente da molto tempo. Infatti, l'agente portoghese ha diversi giocatori del Barcellona nel suo roster, come Lamine Yamal, Casadó, Ansu Fati e Balde", si legge nello stesso articolo.

Al momento però il Barcellona, sostiene lo stesso giornalista, è molto prudente in merito. Guardano a più opzioni di mercato e bisognerà capire se decideranno di fare un passo in avanti rispetto al prestito del portoghese. Nel frattempo il calciatore "rimane nel limbo".

Ha dato priorità al Barcellona e ha comunicato a Mendes che non approverà l'accordo con l'Inter fino a che il Barcellona non si ritirerà dalla corsa. Il club nerazzurro che ha fatto sapere di volere una risposta rapida sa di poter acquistare il giocatore anche oltre il 14 gennaio, la data entro il quale il Barça deve assolutamente decidere sulla presentazione del referto medico di Christensen.

(Fonte: marca.com)