L'Inter continua a spingere per Branimir Mlacic. Il giovane difensore centrale classe 2007 dell'Hajduk Spalato, infatti, è uno dei nomi in ottica futura su cui i nerazzurri continuano a lavorare, per superare la folta concorrenza in giro per l'Europa, Barcellona in primis.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / L’Inter spinge per Mlacic: ecco la cifra sul piatto. E c’è un piano verso l’estate
calciomercato
FCIN1908 / L’Inter spinge per Mlacic: ecco la cifra sul piatto. E c’è un piano verso l’estate
Il giovane difensore centrale classe 2007 dell'Hajduk Spalato è uno dei nomi in ottica futura su cui i nerazzurri continuano a lavorare
Da Viale della Liberazione, secondo quanto risulta a FCInter1908.it, avrebbero stanziato circa 5,5 milioni di euro per il cartellino del calciatore, con l'intento di strappare il prima possibile il sì del club croato. Ad agevolare la buona riuscita dell'operazione potrebbe essere anche l'intenzione, da parte dell'Inter, di bloccare il talento e lasciarlo a Spalato in prestito fino al termine della stagione.
Un piano chiaro, un investimento deciso e corposo per un nome futuribile, con il chiaro obiettivo di anticipare tutti e piazzare un colpo in prospettiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA