Cancelo ha chiesto a Mendes di riportarlo in Europa. Per l’Inter serve un aiuto… importante

L'Inter è al lavoro per riportare in nerazzurro Joao Cancelo. L'esterno portoghese non ha un gran feeling con Inzaghi e lascerà l'Al Hilal
L'Inter è al lavoro per riportare in nerazzurro Joao Cancelo. L'esterno portoghese non ha un gran feeling con Inzaghi e lascerà l'Al Hilal in questa sessione di mercato.

"Rapporto complicato, quello tra il tecnico e il portoghese, che ha esplicitamente chiesto all'agente Jorge Mendes di trovare una sistemazione tra le top d'Europa, magari in un club tra quelli in cui già si è trovato bene. C'è quindi il Barcellona e c'è l'Inter.

Ma non ai 18 milioni di euro netti l'anno che il calciatore percepisce", scrive il Giorno.

"Se ci sarà un aiuto (importante) da parte dei sauditi allora i nerazzurri sono pronti a regalare a Chivu l'esterno che serve per sostituire l'infortunato Dumfries, operato e non disponibile almeno fino a marzo. Nel ruolo di quinto a destra, in rosa c'è il titubante Luis Henrique e può essere schierato il jolly Darmian, se non fosse che il 36enne legnanese è indisponibile da settimane, dovrebbe tornare a breve ma con una condizione tutta da ritrovare", aggiunge il quotidiano.

