Asllani, addio al Torino. Pedullà: “Occhio a due opzioni. E l’Inter sa che…”

Matteo Pifferi Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 13:32)

Nonostante le parole di Petrachi prima del match contro il Verona, il futuro di Kristjan Asllani sarà lontano dal Torino.

"Kristjan Asllani lascerà il Torino. E se è vero che un prestito deve essere interrotto con il placet di entrambi i club, è anche vero che non esistono più i margini per andare avanti. L’Inter lo sa, il rischio sarebbe quello di trascorrere in panchina gran parte della seconda metà della stagione.

Infatti, qualcosa si sta muovendo per il centrocampista classe 2002, ci sono stati contatti proficui sia con il Parma che con il Sassuolo, entrambi alla ricerca di uno specialista con quelle caratteristiche", scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

Sia Parma sia il Sassuolo hanno ottimi rapporti con l'Inter, certificati anche da recenti operazioni, e per questo sono due piste da tenere in considerazione. Asllani lascerà il Torino in questa finestra di mercato.